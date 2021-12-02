台北市交通局5月中宣布1280定期票加價購優惠，綁定共享機車可享前200分鐘、約原價6折的優惠價，12月起WeMo Scooter、GoShare及iRent再推年終加碼補助，各家方案不盡相同，有輸入優惠碼享免費租車1小時，或是購買加購方案就送騎乘券、200元騎乘金，歡迎更多民眾一同參與。

結合大台北公車捷運及YouBike的1280定期票，交通局將此作為推廣共享運具的策略，祭出加價購享優惠的好康，由業者WeMo Scooter及iRent先行在年中參戰，GoShare隨後跟上，只要民眾下載悠遊付APP，購買完定期票後再選擇加購方案，即起30天可享超值優惠。

3家優惠各有千秋，舉WeMo為例，⼀般⽤⼾騎⾞200分鐘，應繳納500元費⽤，但綁定⽉票後即可享300元的優惠價，iRent則是從原價403元降⾄259元，GoShare則提供加價299元，⾃購買⽇起30天內不限次數，每次可享現折5元優惠；台北市民還享每月200元的補助。

為回饋通勤族，3家業者於12月再推年終加碼，iRent將於12月2日31日，提供首次加入APP會員，輸入指定活動序號「new1280」享免費租車時數60分鐘，於活動期間購買加價購方案還會再送免費機車時數30分鐘。

GoShare則是從12月2日起1個月內，買加價購方案加送200元騎乘金；WeMo Scooter則規畫活動期間購買者加送騎乘券，詳細活動時間及內容請依官方網站或APP為主，各加碼優惠內容詳情請至各共享機車業者APP查詢。

交通局指出，無論是否為台北市民，目前皆可享定期票加價購共享機車服務，除了業者加碼優惠，綁定數位振興券的民眾使用共享機車消費額度也將納入累積。