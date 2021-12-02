「全台最美麗歐巴桑」陳美鳳是演藝圈著名美魔女，出道44年的她，是演藝圈無數後輩敬仰的大姐大，昨（1日）回憶起曾有個資深女藝人，一早通告卻到中午都還沒拍到戲份，沒想到她前去詢問工作人員卻遭嗆，不禁感嘆「態度」在做人處事上的重要性。

陳美鳳回想當年跑歌廳秀時期，有位資深女藝人接到早上5點通告，到了中午時間都還沒拍到，她得知狀況上前詢問原因，卻遭工作人員回嗆：「沒辨法就是這樣，妳不高興，可以叫老闆把我換掉呀」，如今回想起來不免感嘆：「前輩們的敬業與風範，讓鳳鳳謹記在心值得學習，當然也有一些讓鳳鳳不認同不喜歡的人與事，把這些視為一種警惕，也是提醒自己的對人處事」。

向來不遲到不早退的陳美鳳，有次因為前面工作晚了20分鐘到劇組，在快要到達時，助理就接到工作人員電話，雖然頻頻道歉卻慘遭對方三字經問候，讓她感到相當訝異「同是人生父母養，怎可這樣放肆罵得這麼難聽」，沒想到抵達現場時，這位工作人員立刻向她噓寒問暖，不禁感嘆：「前後不過五分鐘，變臉還變得真快～這是怎樣的一種心態與工作態度？」

經歷過上述事件，陳美鳳表示盡量以「以和為貴、和氣生財」的態度面對，畢竟爭吵對事情豪無幫助，更不需要把EQ拉的跟對方一樣低，至於會分享拍戲點滴，主要強調每個參與的人都很重要，對於有些人在工作上有權力就「雞毛當令箭的狐假虎威」，更意識到待人處事「態度」的重要性，接著強調「一個人對事的態度，可以看出一個人的高度」。