民生物資漲聲響起。美式賣場好市多上月自有品牌衛生紙才悄悄漲價，現在又有民眾發現，美國特選翼板牛排的價格從今年5月的一公斤579元，調漲到現在一公斤919元，漲幅58.7%，不少網友也十分崩潰，「乾脆自己種菜，改吃素好了」，針對牛肉漲價一事，好市多回應，因進口牛肉成本提高，所以調高售價。

原PO日前於臉書社團《好市多商品經驗老實說》表示，到好市多採買生活所需，本來想要買美國特選翼板牛排回家，卻發現一公斤竟要價919元，他曬出今年5月7日所拍的照片，當時一公斤售價579元，「短短幾個月，一模一樣的產品，價格竟暴漲58.7%」。

今年5月一公斤售價579元。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

原PO說，以前一盒700元上下，想買還得靠運氣，但現在一盒1200上下，要買卻變得好容易，就連平常會買的羊肉爐包，價格也調漲為799元一包，「漲到一個新高點」，令他大喊吃不消。

11月29日一公斤卻漲價至919元。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

圖文曝光後，上千網友也十分有感，「還是吃罐頭肉吧」、「乾脆自己種菜，改吃素好了」、「真的漲到心好痛」、「我的小確幸沒了」、「全部都漲，不只牛肉，鶏鴨魚豬都漲，這一波超有感」、「這價格真的太扯了，買不下手」、「牛肉真的漲很多，後來都買不下去」、「今年自5月疫情爆發，所有東西都變貴了」。對此，好市多回應，由於牛肉進口成本提高，才會調整售價，但還是會盡量平穩價格。