清水高中校長黃偉立致詞。（清水高中提供／王文吉台中傳真）

布萊斯學院代表線上教育總監陳祖豐博士致詞。（清水高中提供／王文吉台中傳真）

清水高中與加拿大布萊斯學院締結姊妹校簽約儀式嘉賓合影。（清水高中提供／王文吉台中傳真）

清水高中與加拿大布萊斯學院締結姊妹校簽約儀式大合照。（清水高中提供／王文吉台中傳真）

台中市立清水高中積極推動國際教育，繼今年開始招收雙語實驗班，引進外師到校上課後，2日上午再與加拿大布萊斯學院簽署合作備忘錄(MOU)，確認兩校未來將攜手合作，密切交流，讓學生擴展視野、建立國際觀。

簽約儀式在清水高中圖書館舉行，由校長黃偉立與布萊斯學院代表線上教育總監陳祖豐博士簽署MOU，兩校師生未來透過活動交流、課程設計、參訪互動等方式進行國際教育學習。清水區長蔡慶生及家長會長姚宇森、校友會理事長林富傢及獎學基金會董事長顏維滄也出席見證。

值得一提的是，這次簽約儀式，校方特別安排高一雙語實驗班王媜淯及羅珮云擔任司儀，運用中英文主持，流利的英語能力，讓與會人員更是印象深刻，展現清水高中雙語教育的用心與成果。

布萊斯學院於1977年在法國成立，並在英國劍橋校園開設課程(董事長為劍橋大學副校長)。2002年在加拿大設立第一個高中校區，現在加拿大安大略省有10個校區，另在美國、義大利及卡達各有分校，為全球教育（Globeducate）榮譽夥伴，《赫芬頓郵報》評比為加拿大排名第一私立中學，目前布萊斯學院也是加拿大最大的私立中學之一。

清水高中教務主任翟家甫表示，因為台灣與加拿大時差13小時，所以一開始合作會以非同步方式進行，包含學生成果發表或作品透過平台進行互動、學生社團線上交流、學生自治會交流及非正式課程活動交流等。未來將朝向課程共備合作、交換學生、相互參訪等努力，建立兩校持續互動情誼。

蔡慶生推崇清水高中是台中海線最優質學校，率先為海線地區打開國際教育的新頁，有機會參與並見證歷史性一刻，深感榮幸。未來希望在清中的帶領下，讓清水區學校，都有機會能夠和世界接軌，讓全世界認識清水的人文特色。

黃偉立表示，這是學校第一次與國外學校簽署MOU，朝向締結姊妹校努力。為了迎接2030年雙語國家時代，清水高中積極發展國際教育，感謝師長和家長們的支持，在110學年度，成立海線第一所雙語實驗班，獲聘外籍教師和雙語代理教師。這次和加拿大布萊斯學院簽署合作備忘，未來也會陸續和世界做朋友，希望能為學生、也為清水打開接軌國際的那扇窗。