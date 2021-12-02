由經濟部工業局主辦、財團法人台灣經濟研究院委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand鑑價的「2021年台灣二十五大國際品牌價值」，12月2日揭曉調查結果，台品牌廠華碩（2357）以高達18.71億美元的品牌價值，第八度榮登台灣最具價值國際品牌。

過去一年多來雖受疫情影響，但華碩持續於全球市場傳遞高度品牌價值，穩踞業界領導地位。華碩共同執行長許先越指出，華碩身為全球科技領導品牌，未來也將持續為使用者創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感。

因應疫情挑戰與產業趨勢變化，華碩透過建立跨部門組織，以「發揮眾智」推動各項應變計畫與措施，落實企業營運安全性與持續性，並加速內外部數位轉型，持續強化品牌實力與韌性。旗下華碩設計中心亦透過跨部門的通力合作，進行系統性優化品牌識別，藉由分眾定位策略，建構出差異化的價值，提供消費者有意義且完整的體驗。

華碩也積極拓展夥伴關係，藉由深化跨界合作，串聯不同產業優勢，帶給消費者嶄新品牌印象和使用體驗。如華碩子品牌ROG玩家共和國的各種策略結盟，提供遊戲玩家更多元視野與服務。

華碩亦致力於環境保護和社會回饋，以核心能力經營品牌永續，今年更將氣候行動積極整合至營運策略，承諾使用再生能源、降低關鍵供應商碳排放強度，持續推動淨零轉型，朝向躋身世界級的綠色高科技領導群，為人類社會做出貢獻的願景而努力。

展望未來，華碩將持續深耕品牌價值，以使用者為中心，秉持對科技的熱情，毫不妥協地追求創新，並發揮高度韌性應對後疫情時代的挑戰，穩步往「數位新世代備受推崇的科技創新領導企業」目標邁進。