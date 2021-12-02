整合集團資源，從防疫醫療、數位金融、智慧照護、樂齡共生等方向出發，打造一條龍的全方位照護與智慧服務，新光保全(9925)2日在參加2021台灣醫療科技展時指出，跨傳統保全的多元產品發展，2022年綜效可望加速顯現，為營運增添成長動能。

新保統計，近幾年積極發展的智慧生活、智慧門管、智慧城市、健康照護等服務，近三年的平均複合成長率已達46％以上。

其中，智慧城市業務的營收比提升 10.4％、智慧生活累計客戶數比增加53.3％、智慧門管營收比成長25.6％、健康照護累計客戶數比增加97.5％。

因應台灣高齡化社會結構與居家安心照護需求不斷提升，新保在今年的醫療科技展，就展出「CareＵ雲端居家照護服務」、「GPS智慧手錶服務」、「智慧臥床照護系統」等智慧科技如何運用於長者照護的解決方案，透過將物聯網、大數據結合監控，將服務從安全保障，擴大到安心照護，進而提升到智慧生活，從內而外用智慧守護長輩安全，提升照護者與被照顧者生活品質。

另外，面對新冠狀病毒疫情帶來的嚴峻挑戰，新保指出，今年也展出相關防疫利器，如，「MSI微星智能防疫消毒機器人」、「UVC LED滅菌燈」、「智慧防疫門禁機」等，希望透過科技智慧化，達到零接觸，並提高人流密集或公共空間滅菌能力，真正做到隨時隨地主動防疫。

新保指出，近幾年結合新光醫院、新光人壽、新光銀行等集團資源，推出多元產品服務，業績呈逐年成長，預期，2022年的綜效在市場商機擴大下，會有更明顯的成長幅度。