為打造永續樂齡社會，長期關注國人健康的康健人壽日前攜手台灣安進藥品 (AMGEN) 和吉立亞醫藥(Gilead)與台灣美國商會共同舉辦2021年「第三屆健康樂齡論壇」，以「公私協力、打造永續樂齡社會」為主題，特邀請副總統賴清德、美國在台協會處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)、衛生福利部常務次長石崇良、康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)、等人跨界對談，從高齡常見疾病例如骨質疏鬆症、肝臟疾病、以及心理健康主題切入，探討如何透過公私協力提升高齡者的健康照護品質，為銀髮族建構出更完善的樂齡環境。

中華民國賴清德副總統於論壇開幕致詞時表示，台灣人口老化速度快，將於2025年邁入超高齡化社會，台灣人民平均餘命延長的同時，不健康年數也隨之增加，顯示高齡常見疾病將為社會帶來諸多挑戰。為解決高齡化的問題，政府除了實施多項政策以提高生育率解決少子化問題，同時也透過多項健康促進政策，讓長者可以更輕鬆地獲得所需協助。然而，民眾的需求是多層面的，需透過公私協力凝聚更多專家學者建議，以延續政府高齡化社會政策，確保台灣達到永續樂齡社會。

美國在臺協會處長孫曉雅表示，台灣擁有非常健全的健保制度，高齡化社會需更著重在疾病的預防並增進心理健康，健康樂齡論壇提供公私協力的交流平台，讓產官學界專家探討樂齡健康相關措施、挑戰和影響，從高齡者經常面臨的骨質疏鬆症、肝臟疾病、以及心理疾病，來探討政策方向並尋求解方，以帶領台灣迎向更美好的超高齡社會。

台灣安進總經理李宜真表示，安進自2017年首度提出「Predict & Prevent預測與預防」思維，盼轉變傳統「Break & Fix生病後接受治療」概念，積極攜手產官學整合資源專業，驅動「Public-Private Partnership公私協力」，聚焦高齡社會下的骨質疏鬆議題，自2019年攜手中華民國骨質疏鬆症學會和彰化縣衛生局，首創全台第一個社區巡迴骨質密度篩檢車計畫，已在彰化縣各鄉鎮協助近4000名65歲以上長者接受骨質密度檢測。2020年亦與臺大醫院雲林分院、臺灣楓城骨科學會共同合作打造雲林縣日長照骨鬆醫療照護網計畫，為數千名長者骨骼健康把關，充分體現政府民間公私協力精神。」

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)於論壇中分享，迎接超高齡社會，心理健康也是不容忽視的重要議題。康健人壽長期以來透過「360康健指數」調查報告，深入了解國人身心靈各面向的健康狀態，也發現台灣民眾的壓力指數普遍較其他國家高，今年因為疫情的衝擊，「心理健康」更成為民眾最關切的議題，當台灣邁向超高齡化社會，長者們和其照顧者的壓力指數和心理健康都不容忽視。

數據顯示台灣有280多萬人有看過精神科醫生，其中65歲以上高齡者約44萬人，約等於每7名長者就有1人看過精神科醫生，而其中憂鬱症帶來的負擔最大。數據同時也顯示，長期心理上有情緒低落或其他問題的10人中，僅有4人有病識感，但其中只有3人願意採取行動求助專業，資訊不明確、缺乏信任感、或欲求助時的內外在成本，如交通、距離與時間等，都是抗拒心理諮商的可能原因，遠距抱抱平台的建立，即是運用數位科技來協助有需求民眾，透過和康健人壽跨界合作，希望可以讓更多長者和照顧者擁有更良好的心理健康照護，以迎接樂齡社會。