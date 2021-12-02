婦人捧百張千鈔入診間，讓醫師當場嚇歪。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，一名患者拿著超厚的信封袋到診間，裡面看起來是一疊千元鈔票，讓他當場嚇到表明「公立醫院不能收錢！」沒想到一切都是誤會，患者本身是感染新冠肺炎後痊癒的人，所以想捐錢幫助其他染疫者做肺部纖維化的治療。充滿愛心的行為，引發網友討論，不少人留言淚喊太溫暖了。

蘇一峰今在臉書發文表示，一位慈祥的婦女進入診間後，在他的桌上放了一包厚厚的信封，而信封內裝著大疊千元鈔票，讓他驚訝直呼「我們公立醫院不能收錢！」結果婦女聽了連忙否認說「不是不是！我是想捐款幫助新冠肺炎的感染者，做肺部纖維化的治療，這裡一共有15萬元。」

蘇一峰聽完後，再度確認對方的心意，畢竟15萬元真的不是小數目，未料對方卻很堅定說「我能力有限，只能捐15萬，我自己也感染新冠肺炎痊癒，想幫幫其他感染者。」對此，他則告訴對方若確定要捐款，可以到醫院一樓大廳的社工櫃檯辦理，同時他也非常感謝這位患者的愛心。

許多網友看了非常感動，紛紛留言感謝這位女患者的愛心「善的循環」、「好心有好報」、「感謝阿姨善心」、「好人一生平安」、「好人都會遇到好事」、「真的很溫暖，謝謝蘇醫師與那位婦女的付出」。