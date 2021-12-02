工業電腦廠安勤(3479)宣布與速博康科技展開新合作夥伴關係，攜手推出人機介面（HMI）解決方案導入製造生產，適用於工業應用與自動化設備等監控，使機器與機器、機器與人間能相互溝通，以即時量化管理為企業打造出精準戰情室，搶攻智慧工廠商機。

全球製造產業對高生產效率需求迫切，促使工業4.0與自動化持續推動全球製造業復甦與轉型，加上疫情蔓延使全球缺工問題衝擊日益加劇，傳統製造業勢必得加速驅動工廠自動化，人機介面已然面臨新變局。

安勤表示，製造業終端市場的嚴苛需求及大量的聯網設備部署，兩者持續加速工業物聯網／自動化應用，人機協作不但要提供大量資料蒐集與串接功能，更擔任無縫整合系統管理、遠端監控等更複雜且至關重要的角色。

安勤與速博康對此攜手推出人機介面解決方案，作為營運技術（OT）與資訊技術（IT）系統的資訊傳輸關鍵樞紐，以安勤的工業級強固型電腦搭載速博康的iFace-Designer可視化圖控軟體，透過雲端擷取各端點上傳數據，將生產過程轉化成可監控的數據與製程。

安勤指出，iFace-Designer提供極完整的工廠生產管理與控制相關功能，安勤的工業級強固型系列電腦則使人機介面解決方案更全面，可因應嚴苛的工廠或製造等工業用環境，具備防水、防塵、防震保護功能，並加強各項客製化服務。

安勤表示，與速博康合作推出的人機介面解決方案，建置高度整合的工廠自動化架構，解決各家可編程邏輯控制器（PLC）資料格式或通訊協定整合困難又耗時的痛點，讓管理階層經由資訊判斷做出精準決策，達到工廠資訊即時化、數字化、透明化，落實智慧工廠。