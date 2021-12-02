推特（Twitter）共同創始人 Jack Dorsey領軍的數位支付公司Square Inc周三宣布更名為「Block Inc」，凸顯出該公司未來將拓展支付業務，並進軍區塊鏈等新技術的雄心壯志。

幾天前推特共同創始人Dorsey才剛辭去該社群媒體的執行長職務。

周三Square股價大跌6.64%，收在194.50美元，受更名消息帶動，盤後股價上漲近1%。

這家總部位於舊金山的支付公司表示，「Square」這個名字已經成為其賣家業務的同義詞，而新名字「Block Inc」將使公司這個實體與其業務區分開來。這個策略有些類似臉書上個月改名為「Meta Platforms Inc」。

Square表示更名後不會調整組織，旗下不同的業務部門，包括Square、點對點支付服務Cash App、音樂串流媒體服務Tidal和聚焦於比特幣的金融服務部門TBD54566975等，都將繼續保留各自的名稱。

不過，該數位支付巨頭旗下的主攻比特幣發展的團隊「Square Crypto」也將更名為「Spiral」。

「Block Inc」這個新名稱將於12月10日左右生效，但是在紐約證券交易所的股票代碼「SQ」目前不會改變。