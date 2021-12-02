曾男在2018年得知林姓網友有婚姻糾紛，自稱是律師受委託打官司，他撰寫、提出幾份訴訟書狀詐收6萬多元；他隔年在台中1家教學院向林姓女子訴苦母病急需錢，偽簽本票作為擔保，林女好心借2萬5千元後，察覺有異，獲知曾男疑因案正遭通緝而報警。台中地檢署依詐欺取財等罪嫌將他起訴。

曾男在臉書認識林姓網友，得知她有婚姻糾紛，竟佯稱是某事務所律師可協助處理，網友信以為真委託他代辦離婚訴訟，曾男以寫訴狀及出庭等名義在同年8月15日及12月間向網友各收5萬元及1萬5千元費用，並偽造事務所的委託書，與網友均簽名及用印，受委託打官司。

曾男陸續撰寫訴狀，在2018年8月底向台中地院提出「確認婚姻關係存在起訴狀」，在同年10月、12月及2019年3月間在民事庭提出「家事準備書狀」及「民事準備書狀暨反訴答辯狀」等；2019年向台中地檢署提出「刑事告訴狀」對網友配偶提妨害名譽訴訟。

此外，曾男2019年2月27日在中市1家教學醫院，向林女訴苦母親生病要借錢，偽簽本票作為擔保，林女借給他2萬5千元後，發現有異，且接到有人來電告知曾男曾涉犯罪，且正因案遭通緝中，林女及報警處理。

曾男到案坦承沒有律師資格，但辯稱紙狀都經過林女看過，曾男委任律師也辯護說，曾男僅代為草擬書狀初稿，都經林女確認後才向法院遞狀，檢察官依詐欺取財及偽造有價證券等罪嫌將他起訴。