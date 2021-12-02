最新款iPhone手機iPhone 13系列於今年9月推出，這也代表將有舊款手機被列入淘汰清單，外媒取得一份內部備忘錄指出，iPhone 6 Plus將在年底被列為老舊產品，官方與代理商不會再提供維修服務，不過iPhone 6還不會被列入清單，在於最後販賣的時間比iPhone 6 Plus還要晚，提供維修的時間也會拉長。

MacRumors報導，蘋果內部備忘錄顯示，iPhone 6 Plus將在12月31日被列入淘汰清單，這意謂著蘋果官方與其授權的第三方維修中心，明年起將不再提供iPhone 6 Plus的維修服務。

過去蘋果保證產品推出後5年的維修服務，但iPhone 6 Plus已經超過期限，而螢幕尺寸較小的iPhone 6在2018年以前還可以透過特定零售商購買，因此為了保護消費者的維修權益，iPhone 6還不會被列入淘汰清單。

iPhone 6和 iPhone 6 Plus於2014年9月推出，是蘋果最受歡迎的兩款iPhone手機，即使兩款手機已先後停產，仍有大批使用者透過更換電池且不更新作業系統的方式延長使用時間。

儘管如此，iPhone 6 Plus不僅在硬體上過於老舊，在軟體方面，早在蘋果推出iOS 13作業系統時，就已經不支援iPhone 6與iPhone 6 Plus手機，而iPhone 6系列會受到果粉歡迎的原因在於，該系列是首批支持Apple Pay的裝置，採用A8晶片並升級相機鏡頭。