民進黨婦女部今舉辦「新住民姊妹動起來 齊心催票來護台」記者會，宜蘭縣新愛佳協會理事長陳春瑤說，自己的家鄉越南，早就開放美豬進口，只要是符合國際標準的，就不會有問題，呼籲姊妹們現在就打給朋友，1218出來投下不同意票。

民進黨副祕書長林飛帆喊話，最後的16天，希望大家一起站出來，每天打10通電話，10則簡訊，告訴身邊朋友，年底一定要投下四個不同意。

今記者會分別由越南、印尼、柬埔寨、馬來西亞的新住民，以母語及中文講述四個不同意的重要性，並邀請新住民朋友動起來，於最後倒數時刻一同催票護台灣。立委羅美玲也出席記者會，除再次傳達年底公投攸關國家未來，也請新住民姊妹一天拜託10位朋友、打10通電話、傳10則訊息，拜託身邊的親朋好友1218記得去投下四個不同意票。

林飛帆表示，很感謝新住民姊妹克服自身語言隔閡，表達自身對於公投四個不同意的理由。這四項公投之前在資訊上有許多的落差，但這段時間以來經過大家的努力之下，有越來越多不同族群的朋友意識到，這四項公投的重要性和投下不同意票的原因。

羅美玲表示，身為新住民，來到這塊土地，熱愛台灣現在所有的一切，不願台灣未來的發展被年底四項公投破壞，影響後來幾十年的發展。要請新住民姊妹年底一定要出來投票。核四絕對不能重啟，反美豬是阻礙台灣國際貿易，公投綁大選會讓台灣亂成一團，三接遷移會影響到台灣能源轉型，絕對要投下四個不同意。

台灣越裔協會總會總會長陳凰鳳表示，公投對於來自越南的她是特別的，代表老百姓可以直接透過投票參與國家政策，希望大家一定要在12月18日站出來投四個不同意，不僅是盡到公民的義務，也是對未來生活的保障。

桃園市新住民協會理事長林桂金說，她不願意剛出生的孩子在核廢料汙染的風險下長大，也不接受孩子的未來無電可用，更希望台灣貿易能夠與國際接軌，最後不想孩子長大後投票到12點才回家，所以年底公投，一定要投下四個不同意。

台灣印尼新住民發展協會理事長洪晶晶表示，美國的牛肉可以進來，為什麼美國的豬肉就不能進來呢？禁止美豬進口會影響貿易和台灣景氣，希望姊妹們不要聽信謠言，支持政府的決策，無論哪個國籍，年底一起投下四個不同意。

民進黨婦女部近期舉辦9場新住民暨婦女公投說明會，向各界宣講公投內容，說明「四個不同意」，期待透過多元族群堅韌的力量，在年底為台灣未來投下關鍵的一票。