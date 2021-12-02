「義竹長青樂活中心」今揭牌，特別安排長輩們重新背起書包，回憶7、80年前在埤前分校當老師和小學生的情景。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鄉義竹國小埤前分校，因少子化，2016年8月廢校，為不讓校園長期閒置，縣府斥資近1100萬元將埤前分校轉型活化成「義竹長青樂活中心」，是嘉縣首座以閒置校舍作為複合式照顧空間的場域，今社會局以草地音樂會方式，在縣長翁章梁、衛福部長照司副司長周道君，及曾在埤前分校上課的師生見證下舉行揭牌儀式。

「義竹長青樂活中心」今揭牌，特別安排長輩們重新背起書包，回憶7、80年前在埤前分校當老師和小學生的情景。（呂妍庭攝）

截至10月底，義竹老年人口比例高達27.55％，排名全縣第2高，在地妥善布建長期照顧資源更顯重要，而「義竹長青樂活中心」今年3月以巷弄長照站出發試辦，5月26日日間照顧中心正式營運，受疫情影響，今才舉行揭牌。

「義竹長青樂活中心」今揭牌，特別安排長輩們重新揹起書包，回憶7、80年前在埤前分校當老師和小學生的情景。（呂妍庭攝）

周道君指出，目前台灣有6至7個縣市將廢棄校舍轉型提供服務老人家使用，長輩在這裡有很多回憶，義竹長青樂活中心就是很好的範例，衛福部將協助地方，讓愈來愈多需要照顧的老人家，都能在自己最熟悉的地方平安的生活。

「義竹長青樂活中心」今揭牌，場面十分熱鬧。（呂妍庭攝）

在社會局安排下，老人家重新背起書包，回憶7、80年前在埤前分校當老師和小學生的情景，而翁章梁也在大家歡呼聲中，下場一展歌喉，以「快樂的出航」和「期待再相會」兩首台語經典歌曲與老人家同樂，場面有夠high。

嘉義縣長翁章梁在大家歡呼聲中，下場一展歌喉，以「快樂的出航」和「期待再相會」兩首台語經典歌曲與老人家同樂。（呂妍庭攝）

翁章梁說，這座樂活中心有日間照顧中心和巷弄長照站兩大使用空間，無論是健康或失能的長輩都能得到服務，義竹正一點一滴在改變，希望在大家的努力下，義竹的長輩都能過一個有尊嚴、快樂健康的晚年生活。

社會局表示，埤前分校成功轉型「義竹長青樂活中心」，將成為在地生活支援中心，提供社區弱勢家庭、隔代教養、老老照顧、獨居、失能失智者及家屬喘息與支持的依靠，未來還將辦理社區兒少課後學習、生活等安心場所，以長照服務據點結合社區發展。