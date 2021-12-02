昨天在NBA場上湖人以117：92逆轉大勝國王，此戰「魔獸」霍華(Dwight Howard)終於獲得較多的上場時間，他也不負眾望繳出好表現，場上正負值+27為全場第二高。而本季霍華似乎被教練棄用，這也讓他有點不滿，除了抱怨薪水外，幾天前他在廣播節目又提到了在湖人隊的過去。

11月30日霍華上了前湖人球員世界和平(Metta World Peace)的一檔節目，其中聊到泡泡園區封王的賽季，他談到西區決賽面對強敵金塊的過程，他說：「我清楚的知道，當年若沒我對位約基奇(Nikola Jokic)，我們可能進不了總冠軍戰， 所以無論別人怎麼說，我認為自己為那個冠軍做出了貢獻。」

他繼續說：「這不僅展現在賽場上， 在場下我的聲音、我的存在都為球隊帶來積極影響。這就是我一直扮演的積極角色，我不知道外界的人們是怎麼看待園區，我們在裡面待了三個月的時間。 而就在我們準備進園區之前，我兒子的母親剛剛去世。」

從上述話中都感受到霍華當時的困境，以及湖人奪冠的過程有多艱難，很多人認為在泡泡園區並沒有主客場制和球迷，所以和實際的NBA比賽不太一樣，當年的東區冠軍熱火也引來類似批評，但相反雙方都是在公平的環境下競爭，沒有鎂光燈和球迷的加油聲。

而說到當年的霍華令人眼睛為之一亮，他一改過去不成熟個性，在休賽期間奮發向上的訓練、調整心態，開季他以非常精壯體格亮相，並不斷在比賽中展現積極度，雖然他已不是過去令人聞風喪膽的第一中鋒，但他願意以藍領身分來幫助球隊，更常常在賽後加強訓練，讓外界徹底對他改觀！