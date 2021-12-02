台南市長黃偉哲(左)親自做柳丁手搖飲。(劉秀芬攝)

南市政府與飲品業者「麻古茶坊」合作，推出「台南購物節x台南柳丁季」聯名活動，民眾購買指定飲料，即可參加台南購物節抽獎。(劉秀芬攝)

冬季為台南柳丁的盛產期，目前正是品嘗的好時機，台南市政府與知名飲品業者「麻古茶坊」合作，推出「台南購物節x台南柳丁季」聯名活動，民眾只要點購指定柳橙飲料，即可至台南購物節網站登錄抽獎活動，1張發票即獲得1個抽獎序號，歡迎民眾品嘗柳丁支持農民，還能抽逾800萬元的輕豪宅、汽車、智慧電車等各項大獎。

台南市長黃偉哲表示，台南是科技大城，也是農業大市，台南的文旦、芒果與胡麻已經是廣為人知享譽第一，但同樣是栽種面積第一的柳丁仍欠「栽培」，需要大力推廣，讓全國民眾也知道台南柳丁的香甜滋味。

農業局說，台南柳丁種植面積約1761公頃，為全國第一，特別感謝麻古茶坊優先選用台南柳丁作為飲品原料，首批訂購東山區柳丁已超過200公噸，將台南柳丁酸甜滋味新鮮直送消費者，對於穩定產地價格有甚大幫助，盼未來能有更多品牌通路合作推廣果品，讓全國的民眾都能享受優質的台南農特產。

黃偉哲2日中午也到飲料店當一日店長，現切、現榨、現沖招牌茶飲「柳橙果粒茶」。麻古茶坊經理表示，雖然柳丁收購價格較去年高，但會自行吸收成本，目前柳橙類飲料不會漲價，因為頻繁漲價對連鎖店家、對消費者也會造成困擾與反感。