「五堅情」即將發行同名專輯，並推出新歌〈月面著陸〉打頭陣。（原音兄弟提供）

「五堅情」即將登上高雄巨蛋舉辦萬人演唱會。（原音兄弟提供）

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒與婁峻碩所組成的團體「五堅情」，將在明年2月19日登上高雄巨蛋舉辦首場萬人演唱會。在演唱會之前也公布1月將會推出首張同名專輯，並以12月1日推出的新歌〈月面著陸〉打頭陣，把夢想比喻作月球，講述5個人一起踏上月球、實現夢想的過程。

〈月面著陸〉由邱鋒澤及其製作人張暐弘作曲、5人共同討論方向後由黃偉晉寫詞，再加入婁峻碩的詞曲。談起這首歌的創作靈感，邱鋒澤表示：「因為有音樂夢想把我們5個人聚在一起，途中會接觸到很多不同關卡，但在這個過程中最大要面對的敵人其實是自己，這首歌主要就是想表達要努力克服自己的心魔，對我來說是充滿信念的一首歌。」

黃偉晉則說：「不只是我們5個，我相信很多人都會在追夢的過程中遇到一些不看好的聲音，剛好我們有這樣子的一個經歷，所以我就把它寫進去了。有點像是『外面雜音再多我們都不怕，只要我們5個人一起就可以往前飛』的感覺。」

〈月面著陸〉MV邀請了知名導演「Ares Wu」，同時斥重資拍攝，打造科技感的主場景，為配合登陸月球的太空概念，也特別安排了吊鋼絲的橋段，為此讓賴晏駒吃了不少苦頭，大吐自己拍攝時的心情：「因為我手腳被鐵鍊綁住所以很重，被導演要求往後躺，一度有點缺氧，吊到第３次覺得自己要死在天空上了，已經沒有力氣喊卡了。零九、鋒澤、峻碩還沒吊，希望他們一切平安。此外強烈建議要穿三角褲，下面比較不會痛。」

五堅情首次嘗試全曲唱跳，饒舌歌手婁峻碩表示當唱跳歌手真的非常不容易，對5個人來說都是很大的突破。賴晏駒坦言這是自己出過的歌中練習次數最多的一首。而身為唱跳男團前輩的黃偉晉被大家追問感想，五堅情和SpeXial的舞相比哪個比較難？「SpeXial的舞真的很難，動作很快又很碎，五堅情的比較是對音樂跟要抓到那個拍子，但是因為我也很久沒有跳整首，所以有點吃力。我覺得其實都滿難的，不同的難度。」賴晏駒則爆料邱鋒澤私下偷偷找舞蹈老師一對一特訓，邱鋒澤反駁：「不是偷偷！是光明正大！因為其他人記舞速度都比我快，所以我需要追趕一下，想讓粉絲看到我們的成長。」看得出對這首歌曲的重視。

五堅情的高雄巨蛋演唱會即將於12月10日開賣，邱鋒澤表示，透過這首〈月面著陸〉粉絲應該能夠了解，五堅情一直在嘗試不一樣的東西，「這首歌算是我們目前最炸的一首歌」，也預告會全力以赴做出最精彩的表演，讓大家看到跟以往不同的五堅情。而最快可以看到月面著陸的live表演就是在12／4本週六由滾石唱片主辦的Moon Landing Experience五堅情5G線上試航互動音樂會。詳細購票資訊請密切關注滾石唱片與五堅情官方粉絲專頁與官方IG帳號。