台中市西屯公所化身為小小耶誕城，可愛小麋鹿及繁星搭建成的耶誕樹，引領著往來行人的目光，散發浪漫的氣氛。（盧金足攝）

西屯區公所區長陳寶雲導覽裝載希望的禮物、耶誕森林迷蹤，搭配流光溢彩的LED燈掛飾，交織成一幅光影圖畫。（盧金足攝）

時序進入12月，讓人期待的耶誕節帶動年節氣氛，台中市西屯公所化身為小小耶誕城，周圍躍動的可愛小麋鹿及繁星搭建成的耶誕樹，引領著往來行人的目光，散發浪漫的氣氛，羅曼蒂克的求婚都很適合

「往區公所的廣場中央走，是大小朋友最愛的童話世界」，西屯區公所區長陳寶雲導覽裝載希望的禮物、耶誕森林迷蹤，搭配流光溢彩的LED燈掛飾，交織成一幅光影圖畫，白天主題是「期待」，華燈初上主軸為「幻境」，吸引民眾目光。

陳寶雲表示，天氣舒爽，很多市民漫步在西屯區公所前廣場，耶誕節是年底重要節慶，很多人購物、慶祝活動，現在剛好台中市購物節熱鬧舉行，購物消費還有機會抽中現金大獎，區公所員工還以交換禮物活動增添過節歡樂。

行經的市民紛表示，區公所設置非常活潑有朝氣，晚上在旁邊公園跑步時，感覺到耀眼燈光照亮周遭的社區，也讓人回憶去年初「台灣燈會在台中」的盛況及感動，希望聖誕節後能夠保留部分燈飾，當作夜間指引方向的地標，帶動藝術氣息。

陳寶雲說，耶誕布置白天和夜晚各有不同，白天的主題是「期待」，主軸是在中央的Q版聖誕老人、雪人和琳瑯滿目的禮物，象徵對聖誕節的殷殷期盼；夜晚主軸就是「幻境」，從遠處看會好奇這是什麼地方，身在美妙布置燈光其中，有如置身異次元空間。

西屯區公所表示，台中購物節登錄發票金額已達破前兩屆紀錄的200億元，距離台中購物節活動截止進入倒數8天，還有近萬組5000元紅包等著抽出，再加碼祭出2組100萬元現金獎，壓軸更將抽出1戶千萬好宅，消費拚經濟，還有機會把大獎抱回家。