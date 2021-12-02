長庚醫院結合體系眾多卓越成果參與盛會。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

2021台灣醫療科技展今於南港展覽館1館盛大開幕，長庚醫院在決策委員會主委程文俊率領下，結合體系眾多卓越成果參與盛會，吸引大批人潮參觀體驗。長庚安排連續4天21個場次的衛教講座，邀請重量級明星醫師進行專業解說與互動，首日就有6場講座登場，獲民眾熱烈響應。

程文俊表示，長庚醫院在董事長王瑞慧卓越領導、支持下，每年投入龐大經費在醫療科技發展領域，成果豐碩，甚至和世界先進國家接軌，對推動台灣醫療科技產業進展具有實質貢獻，更是全民之福。

為完整展現科技、智慧、創新、榮耀的長庚，今年的展覽特別規劃4大主題區，包括「尖端科技特色醫療」、「全方位智慧醫院」、「創新研發成果」及「社會公益及榮耀展現」，以動靜態方式呈現，希望民眾近距離感受醫療科技進步為切身帶來的好處。

在「尖端科技特色醫療」部份，長庚醫院以嶄新的尖端科技醫療及細胞治療，呈現達文西機器手臂在各式手術創新應用的成果，以及ROSA機器手臂在腦部和脊椎微創手術的應用，尤其新應用在癲癇治療有很好的治療成效。在微創醫療方面，長庚醫院除了有專業的醫療團隊外，更利用3D影像科技，提供病人術前、術中及術後的醫療評估，舉凡嘉義長庚「術中電腦導航定位精準手術運用於三叉神經痛的射頻熱凝治療」、基隆長庚『逆行性腎臟內碎石手術」、高雄長庚「無痛無疤甲狀腺頭頸消融術」，以及林口、高雄長庚的「淋巴水腫治療」，均有亮眼成績，醫療水準居國際領導地位。

長庚醫院也提供各種器官移植醫療服務，其中活體肝臟移植存活率領先各國，截至2021年7月，已完成超過3000例肝臟移植手術，病患存活率優於歐美日。「微菌叢植入術」則利用糞便發展出的微菌叢植入術，治療嚴重或反覆性困難梭菌感染，已成功治療超過80例患者。

此外，長庚為了讓民眾對環境污染物有正確的認知，現場準備常見的民生用品，長庚檢驗醫學科特別提供「尿液12項重金屬檢驗套組」及「環境荷爾蒙分析」，以靈敏度極佳的質譜儀進行精準檢驗，以有趣的互動方式傳遞正確的「選」跟「用」觀念，避免塑化劑、鎘米、含鉛中藥材等危害，並且及早發現及早治療。

「全方位智慧醫院」更是長庚的重要特色，攤位現場特別展示遠距醫療工作車及行動遠距診療箱，開放民眾體驗。長庚醫院行政中心總執行長潘延健指出，長庚以病人的就醫流程來呈現醫院運用資訊科技的智能化服務，近年配合國家政策、資訊科技進步發展遠距醫療，與長庚醫科公司合作，提供全時段、多專科的遠距會診服務，依遠距病人需求會診長庚的專家醫師，山地離島偏鄉地區的醫院可直接透過五官鏡設備將病人的醫療影像傳送至長庚，由專科醫師進行診察並提供診治先機。

目前長庚醫院已與8家醫療院所合作，提供眼科、皮膚科、耳鼻喉科的遠距會診服務，迄今已開設超過600個診次，服務逾4000名病患，提供山地離島偏鄉地區民眾更完善的醫療服務亦能提供診治先機，真正落實「醫療平權」。

程文俊表示，長庚醫院創新研究能量屢屢在生醫研發指標性競賽--「國家新創獎」大放異彩，2020年長庚醫院勇奪29個獎項，2021年再延續這股創新研發能量，獲得44項大獎，在全台醫療機構中獨佔鰲頭，因此在「創新研發區」特別從獲獎主題中挑選最具代表性及創新性的主題，包含4項AI技術在臨床醫療的實際應用、4項長庚醫師自行研發的醫材和臨床診斷方法。

長庚醫院名譽主委陳昱瑞表示，長庚一向秉持取之社會、用之社會的經營理念，從醫療、保健、關懷三大主軸推動社會公益，足跡遍佈台灣各角落，每年社服基金支出約8.2億元，佔醫療收入結餘24.7％，遠超出法令規定應提撥金額49億元，因此本次特別闢設「公益榮耀」專區，展出近年來參與偏鄉醫療、關懷弱勢保護、運動醫學推廣、預防保健及健康促進的成果。

2021台灣醫療科技展一連展出4天(12／2–12／5)，長庚醫院歡迎民眾透過免費索票系統(https：／／expo.taiwan-healthcare.org／visit-website／register)，到場參觀及聆聽衛教講座，實際感受AI智慧時代帶來的醫療便捷與精進。