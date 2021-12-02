中國外交部網站2日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間1日在中非合作論壇第八屆部長級會議結束後對衣索比亞進行工作訪問，在阿迪斯阿貝巴會見了衣索比亞副總理兼外長德梅克。王毅表示，中國同衣國有著傳統友誼，雙方已結為全面戰略合作夥伴。兩國關係歷經國際風雲變幻的檢驗，不受外部因素的干擾，也不受各自國內變化的影響。中方奉行不干涉內政原則，不干涉衣國的內政，也反對外部勢力插手干涉，更不贊同一些外部勢力為實現自身政治目的向衣國施壓。

王毅說，衣國當前衝突的本質，是衣國的國內問題，相信衣國有能力、有智慧依照法律，以政治手段予以化解，實現包容和穩定。和談是真正的出路，也是唯一正確的選擇。聯合國大會明天將審議通過奧林匹克休戰決議，這反映了各國人民追求和平的普遍願望，希望衣國各方積極回應，盡快停止衝突，為持久和平而努力。作為好朋友，中方願在尊重衣國主權前提下，根據衣國需要，為此發揮建設性作用。

王毅說，目前在衣國還有不少中國機構和公民，他們為兩國友好合作而來，為幫助衣國經濟社會發展而來。中國黨和政府一貫秉持以人為本、執政為民的理念，關心所有海外中國公民的安全和福祉。希望衣國採取一切有效措施，全力保障中國公民的人身安全和中國機構的正當合法權益。

德梅克表示，衣國高度重視兩國傳統友誼，讚賞中方堅定奉行不干涉內政原則。他說，衣國政府仍致力於政治解決衝突，反對外部勢力以所謂民主和人權為藉口干涉衣國內政。

德梅克強調，衣國高度重視中方安全關切，將繼續採取負責任態度，部署安全力量，加強局勢管控，保護中國公民的安全，確保他們的正常工作生活。

雙方還就中非合作交換意見。王毅說，中非合作論壇第八屆部長級會議取得豐碩成果。習近平主席發表重要演講，宣布了對非合作一系列新的重要舉措，得到與會各方一致支持和熱烈回應，將為中非合作開闢新局面，也將促進中國同衣國各領域合作。德梅克祝賀會議取得圓滿成功，表示會議將進一步增進非中之間的團結和友誼，有力促進非中互利合作。