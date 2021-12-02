大馬女神林明禎臉蛋甜美又有32E上圍，獲封「真人版娜美」，想不到她的姐姐林詩枝（Brandy）基因一樣不科學，昨（1日）曬出兩張泳裝照，魔鬼身材完全看不出是媽媽。

林詩枝1日在IG寫道：「Hello you hello December.」並附上兩張泳裝照，畫面中，她綁著俐落的高馬尾，配戴墨鏡，搽著一抹烈焰紅唇，身穿藍底白花的連身泳裝，露出一半的美背，下身高衩設計，渾圓蜜桃臀一覽無遺，線條緊實的美腿也很漂亮，搭配艷陽高照的背景海邊，令人看得心曠神怡。

另一張照片，林詩枝穿著同款泳衣，直接躺在白沙灘上，露出正面深V的設計，隱約露出半球；這次她不正臉入鏡，用一頂草帽蓋著，旁邊還有珍珠涼鞋和藤編包，畫面構圖變得更時尚、美觀，宛如雜誌封面人物。

林詩枝今年32歲，外型溫婉清新，和妹妹林明禎的甜美可愛各有千秋，曾榮獲馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽亞軍，隔年再獲《我想成為一個模特》第二季總決賽亞軍，因此打開演藝大門。私底下的她，是一名已婚媽媽，和林姓富商育有一名寶貝女兒，不過她很少讓女兒正臉入鏡，也幾乎沒曝光丈夫的真面目，為的就是保護家人的隱私。