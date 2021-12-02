不靠股票達不到正利差。三商美邦人壽2日舉行線上法說會，揭露前9月投資收益率3.06％，略低於其資金成本3.45％，即表面上仍是「利差損」，三商壽投資長林大鈞表示，同業都是靠實現股債資本利得才能達到正利差，所以明年三商壽亦要加碼國內外股票，加碼上限是與同業水準相近。

到9月底，三商壽國內股票加基金等權益證券約占其資金部位的4.6％，國外權益證券則占2.2％，但以前六大壽險公司光股票就占10~18％來看，三商壽可加碼幅度極大，估計有400~900億元不等。

三商壽前9月稅後獲利19.6億元，每股稅後獲利（EPS）為0.76元，超越2020年全年稅後獲利14.45億元，三商壽財務長曾裕芳表示，2021年三商壽沒有發現金股利，是發股票股利0.15元，2022年將努力。即朝能發放現金股利方向努力。

不過，從去年下半年到今年國內外股市持續的多頭行情，三商壽並沒有大量「跟到」，林大鈞坦言，三商壽之前對股票投資偏保守，優先加碼海外債券。

但今年可看見，各大壽險公司經常性收益（recurring yield）都有下滑，若要投資收益高於資金成本，即出現利差益，各家公司今年都是靠實現債券或股票資本利得，尤其是股票。

三商壽今年前月實現98億元的資本利得，其中股票有30億元、債券68億元，股票部分已是去年同期實現金額的6.72倍，債券資本利得則是少了13.9％，但年化收益率仍只有3.06％，與國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等前六大公司相比，報酬率偏低，且低於三商壽資金成本3.45％。

到9月底三商壽淨值下金融資產未實現損失有96.81億元，90％來自股票，林大鈞解釋，主要就是因為想追求現金股利，增加recurring yield，卻出現「貼息」情況，到11月已有顯著改善。

林大鈞表示，雖然現在國內外股市都相對在高點，未來可能震盪加劇，但會慎選產業及個股，同時追求收益與穩定。