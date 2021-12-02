主婦抑或是上班族最苦惱耗時又耗力的年終大掃除，近年趨勢丕變，委外尋求專業協助已超過5成，經由居家清潔單位調查，「浴室」和「廚房」佔最大宗。且因新冠肺炎疫情關係，「玄關」首度擠進年終掃除重點項目。

信義居家表示，依據多年來的統計與經驗，平時住家打掃不到、較難清潔的地方已越來越倚賴專業，尤以「浴室」和「廚房」佔最大宗。較特別的是，在疫情後玄關重點清潔要求比例大幅增加了一成，顯示民眾擔心因疫情從外面帶回來的無形病菌有關。

信義居家表示，玄關多為置放拖鞋、外套和雨衣的地方，因此玄關角落的粉塵、鞋櫃內可能產生的黴菌、開關面板、大門把手、甚至燈具上方的積塵等都是打掃的重點。

信義居家也發現，年終大掃除費力又費時，一直是主婦們和上班族的痛點，委請專業清潔比重提高，因此，從10月起，信義居家已陸續接收到年終清潔預約詢問，截至11月底為止，年終大掃除預約比重已提高至整體清潔預約的5成5，可見已越來越多消費者利用早鳥優惠期間提前做好大掃除的深度清潔。