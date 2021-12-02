受到鉑族金屬和鉻精礦的強勁產量和價格提高的推動，採礦公司Tharisa周四公布上一財年獲利倍增。

Tharisa總部位在歐洲，股票同時在英國股市和南非股市上市，周四宣布截至九月底的上一財年每股獲利高達38.3美元，優於前一財年的16.9美元。

鉑價在2月升至每盎司1336.50美元，為近6年半的高價。但此後在汽車製造商和產業需求增長的推動下，鉑價已跌至每盎司1000美元左右。

Tharisa表示，長期而言鉑族金屬的需求是堅實的，驅動因素是內燃機引擎良好的前景展望、投資需求、產業需求，以及氫燃料電池生產的需求。

然而世界鉑金投資委員會(WPIC)在上周表示，來自南非的鉑金供應將增加，預計2022年全球鉑金市場將迎來多年來最大的產量過剩。

Tharisa重申本財年的產量預測，並且建議每股派發5美分的股息，高於上一財年的每股3.5美分。