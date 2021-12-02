Omicron衝擊效應，以及美國聯準會(Fed)偏鷹派的升息論讓日股走弱，但逢低流向績優股的買盤，卻阻止大盤進一步下挫。2日，日經指數收27753.37點，跌182.25點或0.65%。同時，東證收1926.37點，跌10.37點或0.54%。

三菱日聯摩根士丹利證券認為，市場對Omicron很敏感，因為隔夜美股一聽到當地出現首位Omicron案例後，指數馬上由大漲變大跌。同時，新冠病毒對股市的影響力，也勝過美國就業市場傳出約53.4萬人有了工作。

為了抗疫日本政府採取激烈的鎖國方式，日前要求航空公司在2021年底之前，暫停航機提供飛往日本的訂位服務。不過2日，卻又髮夾彎宣布航機可入境。但日本航空還是收跌2.47%，全日空也跌2.5%。

同時，鐵路業者也是疫情重災戶，東日本旅客鐵道跌3.47%，收跌1.8%的京成電鐵，股價更是一度來到一年新低。

三菱化學跌8.18%，因投資人冷處理公司有意將化學與碳業務分拆的營業規劃。

不過，像藥廠與部分績優股等防禦性股票，卻見逢低買盤進駐。小野製藥漲2.64%，安斯泰來製藥也漲 1.08%。同時，工業自動化系統製造商速睦喜漲0.37%，而自行車製造業者禧瑪諾更收漲3.41%。