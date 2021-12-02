「2021台灣最佳國際品牌價值」於今(2)日公布榜單，兩大記憶體產品品牌威剛(3260)、創見(2451)均上榜2021年台灣最佳國際品牌前25名。

由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 進行鑑價的「2021台灣品牌價值」於今(2)日公布榜單，威剛科技再度展現品牌實力，品牌價值達86百萬美元、較去年品牌鑑價增加41%，獲選台灣第20大國際品牌。

過去二年，全球受疫情影響，企業面臨消費者需求與市場型態改變。威剛科技董事長陳立白表示，當總體環境充滿不確定性時，更是品牌發揮影響力的關鍵時刻，威剛積極布局電競、工控、電動車馬達及AI等前瞻領域，深化品牌價值，很開心在威剛20周年之際，成功延續品牌強勁成長動能，讓品牌價值再續高峰。

身為全球第二大DRAM與SSD品牌模組廠，威剛以記憶體產業產品技術能量與品牌實力為根基，積極布局電競、工控、電動車馬達及AI等多元布局電競、環保綠能、人工智慧等產業。旗下「威速登電動三輪車」與「自主移動機器人」甫摘下「台灣精品獎銀質獎」。

創見資訊連續第十五年入圍台灣最佳國際品牌，在面臨競爭激烈的市場、以及疫情衝擊下，品牌仍展現步履穩健的經營實力。

創見深耕台灣、布局全球。近年國際市場雖受新冠肺炎衝擊，經營環境備受挑戰，但創見研發團隊、生產量能皆集中設置於台灣，且在世界各地已部署緊密的銷售通路與售後支援服務，並透過與原廠深度的合作優勢，穩步前行。隨著品牌行銷跨入虛擬世界的元宇宙，創見除持續專注於品牌力，亦透過新興的數位行銷工具制定多面向的品牌行銷策略，於各大主要工業國投放數位廣告，擴展工控品牌知名度與影響力。