台北市勞動局將舉辦全台最大的「中高齡就業博覽會」，時間落在12月4日上午10點30分，地點選在市府1樓中庭舉辦，會上邀請48家廠商、共計2254個工作機會，不僅平均月薪35K、時薪172元，最高薪資還達10萬元，還符合勞基法規範，且高達6成以上職缺無經驗也可報名，歡迎中高齡者踴躍參與，加入健康勞動行列。

勞動局長陳信瑜表示，隨著疫情穩定控制、產業復甦，原先衝擊的內需服務業強勢回歸，企業普遍認為，僱用中高齡工作者就業穩定性高、工作經驗多及待人處事圓融，本次徵才廠商以住宿餐飲業、批發零售業及製造業。開出最高薪為「台灣順豐速運」快遞員，薪資高達10萬。

此外，陳信瑜指出，無經驗可報名的職缺也開出高薪要搶人才，其中又以「旅遊／餐飲／休閒」、「客服／門市」工作機會數最多，開出上百職缺，餐飲業有「海底撈」、「爭鮮」、「樂多多」，其中樂多多更開出高薪儲備店經理8萬3、研發主管6萬。製造業「欣興電子」、「炎洲」工程師、技術員職缺，其中有開出儲備幹部6萬，而「北都數位有線電視」業務專員開出最高8萬業務專員、「維康醫療」藥師6萬。

陳信瑜說，經過北市就服處109年就業與僱用意象調查，退休後想投入職場者，有41.4％想找兼職、部分工時的工作，本次就博會也開出746個兼職工作，超過3成比例，包括宜家家居、三商餐飲、全聯、摩斯漢堡等知名企業，開出內外場服務人員，符合高齡者不同工作需求。

為體貼家中有小孩的求職者，北市就服處表示，現場提供免費3至6歲臨托服務，方便職場祖父母及父母進行面試，履歷填寫可先採線上報名送出履歷，活動當天可直接面試，加快面試效率；也可於活動前下載專用履歷表，填妥後自行印出紙本履歷表帶至活動現場。

更多活動詳情請上台北就業大補帖網站(www.okwork.taipei)查詢，亦可電洽就業服務專線02-23085231或台北人力銀行專線(02)2338-0277、1999轉58988洽詢。