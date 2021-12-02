中天告贏NCC 「鳳凰展翅雲」新聞免罰40萬元。本報資料照片

中天新聞台前年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞 ，被國家通訊傳播委員會(NCC)依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元，中天提起訴訟，台北地方法院更一審法官認定，諮詢會議16名委員中有12人認為不違法，NCC卻裁罰，有恣意判斷的違法情事，撤銷裁罰40萬元，可上訴。

北院更一審指出，諮詢會議多數委員不贊成裁罰，但NCC委員卻無正當理由為差別待遇，對中天裁罰40萬元，這樣的行政行為是違法，法院可以撤銷處分，判決中天免罰40萬元。

中天2019年2月18日的午間新聞報導「異象？！三市長合體天空出現”鳳凰展翅”雲朵」，晚間新聞再報「民俗專家：大吉現天侯盧韓 齊聚天顯”鳳凰雲”？！」，NCC認為內容未經查證，引導民眾將特 定政治人物與怪力亂神之說結合，依《衛廣法》裁罰40萬。

中天提告抗罰，台北地院一審判決敗訴，中天上訴後，台北高等行政法院認為NCC曾針對這則新聞報導開諮詢會議，但NCC沒說明不採多數委員意見的理由，只片段擷取另4名委員意見，就認定中天違法，廢棄發回更審。