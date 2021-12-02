四大公投投票日將至，中央選舉委員會舉辦的四4場全國性公民投票案意見發表會在今（2）日登場，其中第20案的「珍愛藻礁」於下午3點至4點登場，正方代表人為荒野協會理事長劉月梅，反方代表人則是行政院政務顧問、經濟部核能發電後段基金管理會委員、內政部土地徵收審議委員會委員謝志誠。

謝志誠表示，因為自身有中南部地緣經歷，讓他相當關心三接對中南部減煤發電與空汙的相關問題，因此他並不同意三接搬遷。謝志誠強調，自己並非否定藻礁生態的價值，但若選擇搬遷恐造成三接無法如期供氣，屆時將衝擊北部供電的穩定度，讓多年減煤發電的努力「倒退嚕」，且三接外推後對藻礁的影響已不如提案方形述的這麼可怕，反而發現讓三接與藻礁共存的平衡點。

謝志誠說，針對三接破壞藻礁的消息，在這段期間陸續出現各種似是而非、缺乏歷史考證、時空錯亂的說法，但這些扭曲的說法其實是將蓋三接扣上會犧牲藻礁的大帽子。

除此之外，謝志誠指出若三接無法如期建成供氣，除了會造成北部供電穩定度遭影響外，也會讓中電北送、南電北送的系統性風險持續存在，且缺少的137億度電需要多燒500萬噸的燃煤才能補回，將持續造成嚴重空汙問題。

謝志誠最後以台語表示，雖然大家有許多不放心的質疑，但他強調總統蔡英文也不是外國人，大家的聲音政府都有聽到，也會盡最大的力量降低三接對藻礁的影響。