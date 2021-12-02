高雄一名林姓男子日前車子開到一半，突然全裸下車行走8分鐘，隔天又到某道路「露鳥」行走，事後吃下公然猥褻罪官司，遭高雄地院判處拘役30日，如易科罰金將繳交3萬元罰鍰。

據了解，林男先是在高雄某路段將車停下後，露出下半身在該處來回行走大約8分鐘後，然後當做沒事駕車離去，隔天再次到某道路慢車道，裸體下半身在該處來回走動，路人見狀全看傻，趕忙報警處理。

林男被捕後坦承不諱，但辯稱「看到有人就會用雙手遮蔽下體」，並非故意露給人看，但法官勘驗監視器畫面、截圖等後認為，林男馬路上公然裸露下體，並非在人煙稀少穩密處，且行走近數分鐘，不採信其說詞，認定猥褻犯行。

法丘官審結後認為，林男此舉已經破壞社會秩序，並嚇到目擊路人，顯然欠缺尊重他人之觀念，念及他無前科，經濟狀況、犯罪目的與犯後態度良好，依犯公然猥褻罪判處拘役30日，得易科罰金一日折算新台幣1千元。