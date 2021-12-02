開車如果不小心發生擦撞，通常都會趕緊報警處理，但有網友看到轎車與休旅車擦撞的畫面，轎車車頭雖然嚴重凹陷，但被撞的休旅車看起來完好無缺，他就好奇像是這樣的車禍意外，大家會選擇報警處理，還是和對方私下和解趕快離開，不少網友看完驚呼「無論如何都要報警」，還有過來人表示，車子內部可能受損，不能輕忽。

一名網友在PTT的車板發文詢問，近日他在LINE上看到一車禍現場，是一輛轎車擦撞一輛休旅車，轎車車頭嚴重凹陷，可見當時撞擊力度不小，但兩車移開後，被撞的休旅車竟完好無缺，看起來沒有一點遭撞的痕跡，讓他非常驚訝。

該名網友好奇，如果碰上這樣的狀況，大家會選擇報警處理，還是和對方私下和解？不少網友看完都表示一定要報警，維護自身權益，「一定要報警，要不要和解賠償什麼都都是其次」、「報警是一定要的，報警是請第三方來記錄事發，避免事後互相誣賴」、「出車禍當然要報警，免得被告肇逃」。

其中也有過來人推翻完好無缺的說詞，表示休旅車可能已經內傷，「當然要，你這裡面搞不好都爛了」、「前車說不定內傷，修起來還比較貴」、「後門大概打不開了」、「我遇過看起來沒事，但回去幾周後下雨才發現會漏水」。