疫情漸緩，不少展覽、活動也漸漸復甦，提供消費者出門遊玩的方案，例如台中的自行車文化探索館現正舉辦「RIDE ON臺灣自行車50週年錄像展」，回顧臺灣自行車產業與騎乘環境波瀾變遷，也串連線上公益募資， 將友善騎行文化普及至偏鄉學童與民眾健康樂活日常；而攝影師吳俊樺於國家攝影文化中心台北館舉行「影喻」攝影展，透過創作帶給公眾舒緩的管道。

吳俊樺攝影展 「影喻 」，即日起至2022年1月6日，於NCPI未來市｜國家攝影文化中心台北館1Ｆ舉行。（吳俊樺提供）

今年年初甫辦完「且慢且看」攝影個展的吳俊樺，近期受邀於國家攝影文化中心-台北館 未來市舉辦「影喻」攝影展，這場攝影展是他十年攝影的一個里程碑，也是也是他對於攝影探討的一個註腳。吳俊樺說：「萬物的本質是光，但我們從來無法直視光，只能透過它的投射來建構世界。」取其諧音，一如攝影對他來說是非語言卻深刻的情感紀錄，「追逐光，捕捉光，讓萬物化為一瞬，讓每一次快門，都是當下生命的隱喻。」

而RIDE ON臺灣自行車50週年錄像展則從1970年代起，為觀者梳理台灣自行車工業歷史，為了打造回首過去並展望未來的時間感，另外自行車文化探索館也串連線上公益募資，將募資款項扣除營運成本後，全數挹注偏鄉學童資源，協助偏鄉弱勢家庭自行車維修耗材供給，同時邀請偏鄉學校團體至探索館參觀，讓未來用路的小騎手們，在講座中學習正確的車輛種類、速度認知、維修知識、用路安全等友善騎行的正確觀念，逐步實現『Cycling Paradise騎乘島嶼』的理想」。

台中自行車文化探索館「RIDE ON 臺灣自行車50週年」錄像展特展區。（自行車文化探索館提供）