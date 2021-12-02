大魔王病毒Omicron來襲，有利於貨櫃航運產業多頭延續，周四（2日）資金轉進航運股，貨櫃三雄股價大漲8、9%成為台股盤面要角，今日出現一根紅K棒，三雄神鬼奇航是否值待期待；對此，分析師表示，長榮、陽明這波上檔壓力分別落在148元、144元附近，目前以跌深反彈視之，若出現大量不漲或是量價背離走勢，就是出場訊號。

全球塞港爆棚，運價再掀漲價風。貨櫃三雄第四季陸續有新增運力投入，可望賺到這波漲價行情，至少看旺到2022年農曆年前。法人估，第四季淡季不淡，貨櫃三雄第四季EPS有機會從10元起跳，2021全年EPS上看40～45元以上。

貨櫃三雄自7月高點到下殺到低點跌幅逾6成，長榮、陽明近期陸續反彈並築出一個碗型底，加上外資有回補跡象，周四（2日）在市場資金加持下，長榮一根帶量長紅突破11月9日的十字線高點，以及半年線130元，終場大漲6.8%、收在133元；陽明同樣強漲6%、收在122元，但仍未觸及半年線；萬海亮燈漲停至169.5元，不過技術面相對弱勢，上方有季線與半年線反壓罩頂。

目前投資人最關心航運股能否複製新一波神鬼奇航漲勢，手上有船票還能抱多久 。

摩爾投顧分析師黃睿緯表示，這一波在10月中旬，打出底部之後，目前雖然向上，因為基本面利多而向上攀升，但因為7月下旬到9月下旬曾經出現一大段密集套牢區，所以這裡出現反彈也將對應當時的時空，長榮主要上檔壓力大約落在148元附近，而陽明則在144元附近。

他認為，目前貨櫃三雄並不是短中線的主流標的，所以這裡以跌深反彈視之，並不具備大波段的上漲潛力，建議有想要買船票的投資人，看看就好。

至於手中有船票的手水們可以抱到何時？黃睿緯指出，依技術面來看，當反彈出現大量不漲或是量價背離走勢，就是出場訊號。

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