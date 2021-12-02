精誠（6214）子公司奇唯科技推出以「人」為中心的全人照護平台「個案導向醫療資源整合計畫」，採用新一代國際醫療資料交換標準FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources），並具有五大作業機制和六大服務應用，能協助醫療照護機構打造不間斷的照護服務，逐步實現在宅、在地醫療智慧應用，目前已獲醫療院所採用，並在今天的「台灣醫療科技展」首次展出。

奇唯科技董事長范植德表示，奇唯的『個案導向醫療資源整合計畫』建構在FHIR國際交換標準上，透過五大作業機制，包含訊息彙整、排程彙整、表單精靈、醫療數據結構化和遠距視訊，發展出六大服務應用，包含疾病個案、機構個案、團隊照護、虛擬手術訪視、戰情分析、疾病預測。透過系統平台，能有效彙整個案資訊供醫師、個管師互通，也能統整手術前中後作業流程與相關數據，讓病患、家屬與醫護了解疾病、臨床進程及治療選擇的意向，使得醫病處理更即時且資訊更透明。同時，醫院也可運用此計畫所產生的個案數據做整體分析，甚至是疾病風險評估與預測，提供病患個人從醫院、社區到居家，多方位且連續性的全程照護服務。

世界衛生組織在2015年發布「以人為中心的醫療服務」框架，將病患個人、照護者、家庭和社區納入整個照護體系，關注病患本人與身邊關聯者之間的醫療保健互動持續性，從而形成「全人照護」。2020年美國政府已要求全美相關健保計畫合約醫療機構採用FHIR，涵蓋範圍包含醫療機構、病歷、住出院和轉診記錄等，甚至是保險機構與保險機構之間的資料互通。