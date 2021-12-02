「2021台灣醫療科技展」2日至5日在台北南港展覽館一館盛大舉行，農委會特設「農業健康館」，規劃4大主題展示與醫藥健康相關之農業生技成果，並辦理「2021大健康產業-農業生技與農產機能應用研討會」，分享農業生醫及農產高值化加工趨勢及成果，期以健康促進為核心，搭接該會綠色照顧政策，一同完善國家醫療照護體系。

農委會指出，行政院已定調以精準健康為主軸，要求相關部會超前布局，讓台灣成為國際生醫創新研發樞紐，該會作為精準大健康生態體系的一份子，持續5年度參與設置「農業健康館」，本次以「農業生技研發委託Contract Research Organization CRO服務」亮點主題，展出臨床前動物試驗、營養保健素材研發與各項平臺整合服務，期以農業生技與生醫產業共創效益。

其中臨床前動物試驗，是亞洲第一個能進行全密閉性中大型動物試驗場域的委託服務平臺，以高品質、安全性高的無特定病原(SPF)豬，進行生醫材料及臨床前動物試驗，補足醫療器材產業鏈中上游及下游產業需求缺口，協助廠商取得國外市場上市取證，成為國內生技醫療產業研發的關鍵助力。

展館另有「樂活療育」主題，呈現寬葉毛氈苔、酢醬草瓶內植物、都市農耕等園藝療育相關技術，提供民眾感受綠農生活樂趣，「機能保健」主題則因應養生保健趨勢，展出與生理調節、幫助睡眠、美容修護等技術成果。本次「產業區」亦有臺萃生技、那米亞發酵及益之堂生技等22家業者一同聯展，展現產學研串接之成果商品。

農委會說明，為掌握後疫情時代大健康產業市場增長趨勢，會展中特舉辦農業生技與農產機能應用研討會，邀請大江生醫、亞果生醫、台灣德瑞特生技、那米亞發酵、澄交生技及博惠生技共6家業者，以及靜宜大學與嘉義大學研發團隊，聚焦「跨域整合、健康安全、產業鏈結」，分享生醫、生技、機能保健、食品加工之產學成果，拓展我國農業素材機能價值與生醫健康領域連結應用，會場吸引超過110位產學研人士參與，期共同發展國產農業素材機能應用新契機。