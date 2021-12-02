工業電腦龍頭研華（2395）以品牌價值6.32億美元，榮獲台灣國際品牌第五名；這也是研華自2018年至今，連續四年穩坐台灣國際品牌前五名。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，研華過去幾個月營運的確受新型冠狀病毒（COVID-19）、缺料等不可控因素影響，但受惠於企業應對策略發酵，促使研華業績持續回升。而隨著全球疫苗施打普及率提升、AI+5G持續建設、各地基礎建設及新能源相關需求強勁，研華今年營收累計至九月份已創公司歷史新高，說明全球景氣逐步復甦。

蔡淑妍進一步指出，研華趁疫情之際，展開5年品牌願景規劃，期許研華至2025年成為全球產業物網平台之Top 10領導企業的目標，更期望藉此帶動智慧工業、智慧城市、智慧服務生態系蓬勃發展，促成智慧物聯解決方案落地，成就客戶成功。另外，結合在ESG的推動，也以綠色產品設計與綠色營運、物聯網普及共益，以及員工及社會共好等三大軸面連結企業核心競爭力，延續有意義的賽局，並以永續經營為核心，成就社會、股東、客戶、員工四構面的平衡與共利。

研華自2010年提出品牌願景「研華智能地球的推手」至今，不論在全球營運策略布局、永續經營發展議題或其他相關企業題目，皆以品牌願景「研華智能地球的推手」為出發，期許研華將企業願景真正內化而外顯，以自身核心競爭力，造福所有研華利益關係者乃至社會大眾。