台南市新營區新泰國小推動校園減塑行動逾5年，並擴及附近28家店家，以集點卡方式鼓勵學生自備環保袋和餐具的好習慣，今年更榮獲教育部及環保署台美生態學校銀牌認證，2日師生們寫下倡導環保的祈願卡，並一片片懸掛在校門口，形成一幅美麗的減塑祈願牆。

5年前，新泰國小護理師蕭淑美、教務主任林素蓮、學務主任黃竣炫等人主動引進行環保署和慈心有機農業發展基金會共同推動的校園減塑行動資源，經由一連串宣導與實際行動的付出，師生們都養成自備環保袋及餐具的好習慣。

黃竣炫表示，新泰國小的環保和減碳食農教育，當初由護理師蕭淑美主動發起，學校也支持並持續推動；近年來，減塑行動更擴及到鄰近的早餐店、便當店及五金賣場等店家，讓學生不僅在校園裡實踐減塑，一般生活中也會少用塑膠袋、紙餐盒、竹筷等餐具。

黃竣炫提到，連學生參加畢業旅行或戶外教學，學校鼓勵學生自備的餐盒和筷子。此外，像是營養午餐中的水果，廠商往往都是裝在大塑膠袋內，再送到各班級，為了更全面做到減塑，學校特別購買大型的環保袋替代，一年下來，可減少上千個塑膠袋的使用量。

「希望大家都能減碳愛地球」新泰國小師生們共同創作倡導環保減塑的祈願卡，其祈願卡造型是由學校創課教室趙和修老師雷射雕塑而成，學生則負責畫出各種環保減塑的標語，並將它一片片掛在校門外，展現出減塑的決心。