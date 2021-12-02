「2021年開放國會論壇」今天登場，中央研究院生物醫學科學研究所研究員何美鄉和國內外專家共同與會，討論如何透過開放方式應對疫情，以及開放資料在疫情期間面臨的挑戰。

南韓國會議員崔炯斗透過視訊與會分享，2020年上旬，南韓是僅次於中國的第二大感染國；為了加速取得疫苗，他們主動與美國、英國等國建立疫苗交換協議，另外疫情期間也採取「遠距投票」的選舉機制，即使正在醫院內接受治療的患者，也可透過數位方式完成投票。

馬來西亞Sinar計畫共同創辦人尤索夫（Khairil Yusof）也在線上與會分享，該國新冠疫情期間，國會長達1年多的時間沒有正常運行；對於許多東南亞國家而言，疫情期間更凸顯了建立數位部門的重要性。

何美鄉指出，在新冠肺炎疫情期間，如何維持個人自由和隱私，同時兼顧防疫策略的有效性，是各國都需面臨的問題。開放政府國家行動方案推動小組民間委員蕭新晟認為，台灣過去也有許多老派、舊式的制度，但疫情期間，政府必須快速回應需求，因此推行了很多新的方式，例如確診者接觸追蹤等，「因為疫情，台灣的數位改革非常快速」。

蕭新晟指出，開放的原則是來自於公民的信任，但在如此快速的防疫應對措施之下，民眾對於「資料隱私」可能產生疑慮；在疫情緊急狀況下，政府使用資料的界線到哪裡，例如用手機追蹤返台民眾的所在位置，是否在合理適當的範圍內？

另一方面，政府在資料蒐集的政策不夠明確，民眾一開始不知道有哪些個人資訊會被收集、會被保留多久；蕭新晟認為，國內應有獨立的監督機制，來幫助民眾確保所有資料都沒有侵犯隱私權的疑慮。