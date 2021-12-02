2021兩岸企業家紫金山峰會訂於12月7日在江蘇南京舉辦，郭台銘將以「兩岸企業家峰會台灣方面的副理事長」身份出席。時事評論員董智森今天在中天《大政治大爆卦》節目上表示，郭台銘當初為了要選舉，以為嗆中共就能拿到綠營的票，這樣的政治判斷非常糟糕，不過現在他能出席，應該是私底下跟中共講好了。
董智森指出，郭台銘為了從政，講了不該講的話、做了不該做的事，還嗆中天是國台辦的走狗，這些字眼讓人印象深刻，以為只要嗆共產黨就能拿綠營的票。他諷刺說，這種政治判斷非常糟糕，而且初選輸了還扯國民黨後腿，拉攏親民黨、民眾黨，到處提名自己人，「如果郭台銘沒在土城、中和支持他的人，這兩席都是國民黨的。」
董智森強調，郭台銘現在的情況是非常尷尬，過去他每天羞辱國台辦，但是今年上半年在印度工廠砍了一半，越南工廠又暫停，其實有些地方並不像過去他在中國大陸順利，很多事情講坦白是大陸對台商有很多讓利，他給你方便就是因為當你是自己人。
董智森表示，郭台銘為了選舉講是大陸市場需要他，不是他需要大陸市場。當初為了選舉講這種話把別人羞辱不堪，跟民進黨有什麼兩樣？
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。