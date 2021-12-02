2021兩岸企業家紫金山峰會12月7日將在江蘇南京開幕。圖為2018資料照。（新華網）

2021兩岸企業家紫金山峰會訂於12月7日在江蘇南京舉辦，郭台銘將以「兩岸企業家峰會台灣方面的副理事長」身份出席。時事評論員董智森今天在中天《大政治大爆卦》節目上表示，郭台銘當初為了要選舉，以為嗆中共就能拿到綠營的票，這樣的政治判斷非常糟糕，不過現在他能出席，應該是私底下跟中共講好了。

董智森指出，郭台銘為了從政，講了不該講的話、做了不該做的事，還嗆中天是國台辦的走狗，這些字眼讓人印象深刻，以為只要嗆共產黨就能拿綠營的票。他諷刺說，這種政治判斷非常糟糕，而且初選輸了還扯國民黨後腿，拉攏親民黨、民眾黨，到處提名自己人，「如果郭台銘沒在土城、中和支持他的人，這兩席都是國民黨的。」

董智森強調，郭台銘現在的情況是非常尷尬，過去他每天羞辱國台辦，但是今年上半年在印度工廠砍了一半，越南工廠又暫停，其實有些地方並不像過去他在中國大陸順利，很多事情講坦白是大陸對台商有很多讓利，他給你方便就是因為當你是自己人。

董智森表示，郭台銘為了選舉講是大陸市場需要他，不是他需要大陸市場。當初為了選舉講這種話把別人羞辱不堪，跟民進黨有什麼兩樣？