網紅米砂（Misa）近年投身AV界當監製，光是日前她轉拍限制級版《魷魚遊戲》就傳出因為太多網友捧場，雖然系統一度癱瘓，仍讓她賺進300萬。近日她透露去旅遊泡大眾池，她本來以為在場都是長者沒關係，沒想到竟被粉絲認出，讓她嚇到趕快用浴巾遮住身體和鬆弛的小腹，自嘲原本「毫無羞恥心」。

29歲的米砂因言行開放，自稱為「老濕姬」，先前常拍片分享兩性話題，2019年底她自曝和狄鶯兒子孫安佐發生關係並懷孕，最終選擇墮胎，孫安佐則冷回不願隨之起舞，強調女方自稱被恐嚇，應該是有精神病該看醫生，並嗆：「我相信大多數的人應該不太會想知道妳到底發生什麼事情，尤其是妳跟多少人做過，或者妳為誰墮胎這件事」。

米砂自曝在大眾池遇到粉絲。（圖／翻攝自misa72600 IG）

而米砂後來轉行到AV擔任監製，近日還搭上風潮砸了百萬還原劇中場景，拍起成人版《魷魚遊戲》，更找來被封為「台灣第一女優」的吳夢夢，消息傳回韓國引發正反兩極評論，米砂之後受訪表示，影片上線後引來3萬多人觀賞，300萬入袋，之後會繼續發揮創意改編流行作品，希望能再創造佳績。

米砂上月底分享自己去泡湯度假，事後她用可愛的圖文透露，進大眾池女湯前本來心想裡面應該只有阿姨和阿婆，因此想都不想就索性脫光，還自嘲：「出來吧！我鬆弛又狂妄的小腹」，未料卻有粉絲立刻認出她，自我介紹是米砂的「小粉絲」，讓她尷尬秒拿毛巾遮身體，笑翻一票網友。