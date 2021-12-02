「國民法官主題列車」 台北捷運啟動。司法院提供

國民法官制度2023年正式上路，司法院在台北捷運板南線打造「國民法官主題列車」，2日舉辦開箱記者會，由祕書長林輝煌攜手首次亮相的國民法官吉祥物《希多士》與台北《熊讚》，化身一日導覽員，讓搭乘的民眾認識、體驗擔任國民法官。

祕書長林輝煌表示，「國民法官主題列車」將每一節車廂變身為一間間的法庭。每一位乘客坐在裡面，就像是未來的國民法官走進法庭、坐上法檯，與職業法官一起參與審判。在車廂內也隨處可見國民法官制度的介紹，希望透過這種創意、親近日常生活、輕鬆有趣的方式，讓民眾在搭乘捷運時，也能夠預先認識、體驗擔任國民法官。

林輝煌指出，國民法官制度再過一年即將正式上路，是臺灣司法改革的一大步。司法院持續努力透過各項宣導方式，希望能夠讓民眾更加認識、瞭解國民法官制度，為擔任國民法官做好準備。也期待透過國民法官的參與，能夠促進社會對話與同理，同時也提升人民對於司法的信賴。

司法院在台北捷運運量最大的板南線打造「國民法官主題列車」，活動時間從12月1日至明年1月1日，配合新北耶誕城及101跨年活動。