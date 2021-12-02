陳柏霖表示熱愛冒險。（LINE TV提供）

陳柏霖（右）和巧克科技新媒體暨LINE TV執行長陳立人日前出席開鏡儀式。（LINE TV提供）

男神陳柏霖受邀擔任LINE TV原創全新實境探索節目《極島森林》的靈魂人物，將帶領好友解鎖各地神秘傳說，他希望保有初見時的美好，錄影前未做特別的準備，甚至連行程都沒過問，「想直接去認識與感受這次沒有設計過的相遇。」

《極島森林》為新型態探索類節目，預定明年播出，由陳柏霖深入台灣森林與村莊部落，體驗野外紮營，與在地居民相互協作，並透過線索尋找大地的醫生，親手還原土地面貌。節目日前舉行開鏡儀式，巧克科技新媒體暨LINE TV執行長陳立人、陳柏霖及製作團隊一同上香祈福，宣布開機。

談及參加節目的契機，陳柏霖說：「這幾10年來去過世界許多角落，卻對這片土地很陌生，所以收到節目的邀請就欣然答應。」他對節目的想像是「探索與分享」，「我不是露營或森林知識達人，期待當觀眾的眼睛，介紹給觀眾連我都不知道的事情，重點是希望很酷很好玩。」

有無做過最冒險的事情？陳柏霖直言：「下一件事情（參加極島森林），因為未知。」不過隨遇而安的他，坦然表示沒特別做什麼準備，「硬體設備準備的蠻齊全，其他的就順其自然。」甚至連行程都沒有過問，「完全沒有問節目組要去哪裡，想直接去認識與感受這次沒有設計過的相遇。」

陳柏霖透露過去有戶外露營的經驗，但純粹是輔助角色，「這次我會主動邀請朋友和我一起，我也期待著自己會是怎麼樣的角色，希望這段旅程也成為未來我想分享以及訴說的故事。」但野外生活可能遇到沒有水、蟲類多的問題，坦言確實會擔心。

陳柏霖形容自己「雖然保守但不怕冒險，甚至是熱愛冒險，非常矛盾，常在心中產生無限衝突。」至於哪個特質適合探險？他則說：「好奇心吧，其實表演也是，透過你不熟悉的角色來說故事，在想像與成為的同時，都是一種探索與冒險。而在現實生活中，也想知道每一次的旅程，會照映出怎麼樣的自己。」