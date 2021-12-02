北市警方2日下午接獲民眾報案，表示在成都路、昆明街口，有4、5人在打群架，萬華分局獲報後表示，這是分局便衣人員查緝、追捕1名疑似毒販，目前人已逮捕，詳細案情目前仍在偵辦中。

警方2日下午3時許接獲民眾報案，指稱昆明街140號前，有一堆人追著1人，疑似街頭鬥毆打群架，萬華分局回應指出，這是分局偵查隊人員在追捕毒販，經連月跟監才鎖定對方行跡，2日是拿拘票逮人。

據指出，犯嫌發現有警察時，沿著昆明街想逃走，警方才會進行圍捕，目前已將犯嫌逮捕，現正尋線追查事證，請民眾無需驚慌。