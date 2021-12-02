掌管1.3兆美元的挪威主權財富基金，其治理和合規主管Carine Smith Ihenacho表示，將要求其投資組合中的公司，在氣候變遷的議題上採取更多具體行動。

Ihenacho表示，長期以來一直關注企業的資訊揭露，但是現在更關注於行動，企業必須採取具體步驟，來達到基金的期望。

作為全球最大的投資人之一，該挪威基金持有全球約9100家公司的股份。它在環境、社會及企業治理(ESG)領域的一系列問題上樹立了標竿。

該基金估計，2019年其投資組合公司的碳足跡為1.076億噸二氧化碳當量，大約是挪威該年排放量的兩倍。

該基金還首次對所投資的公司提出保護自然生物多樣性的期望。Ihenacho表示，第一步將是評估哪些公司涉入最多，那些公司次之，然後基金將會接觸選定的公司，可能地會先接觸食品業公司。並且在股東大會之時，對我們認為沒有適當解決這些問題的公司相關負責人，投以反對票。