雲豹能源（6869）在今年10月公開發行後，以全方位再生能源整合服務品牌，計畫明年1月登錄興櫃、拚明年12月掛牌直接上市，輔導券商為元富證券。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源今年啟動轉型，跨領域多元布局，從太陽能產業進軍離岸風電和儲能領域，亦跨足水資源再利用產業，並與上緯新能源、天力離岸風電、永冠能源組成「離岸風電國家隊」，展現進軍國際能源舞台的雄心。雲豹能源去年的EPS約2元，今年維持去年的水準，而在2022年因新的太陽能和儲能等專案落地商轉，獲利年增可望呈現「爆發性」成長。雲豹能源在和上緯新能源等組成離岸風電國家隊後，明年將參與7月台灣離岸風電的招標，至於何時打「國際盃」？雲豹能源信心十足表示，隨時都可以！

雲豹能源執行長譚宇軒表示，雲豹能源從最早的太陽能項目，轉型成為全方位再生能源整合品牌商，以「國產化」「多元化」前進資本市場，要以地服務的優勢，以及對環境永續的理念，在風能、儲能、售電平台、以及水資源等綠能環保領域嶄露頭角，打造國內再生能源第一品牌。雲豹在今年併購了台灣的一家水處理公司緯盛，持股比達7成。

譚宇軒表示，台灣發展風電具有地理性的優勢，由於太平洋西環的夏季與冬季季風，台灣海峽宛如一條快速風道，外加中央山脈與福建武夷山脈的夾擊，讓平均風速可以達到罕見速度，風速和發電是呈正比，造就台灣成為全球優良風力發電場區域。政府在培植國產的風電產業也是循序漸進，第一階段引進國外技術和人才，並要求技術移轉；第二階段則是資金和人才國產化，這也就是明年雲豹能源組成的國家隊在7月參與離岸風電的招標；第三階段是讓台灣的開發商去打國際盃。

我國離岸風電規畫從2026到2035年，釋出15GW（百萬瓩）建置容量，目前檯面上至少有12家風電商虎視眈眈，還有多家鴨子划水中，競爭激烈。釋出容量分切成「前9後6」兩階段釋出，首階2026年到2031年的6年，每2年釋出3GW。

譚宇軒表示，台灣的風電發展在亞洲是領先的，速度領先日本和韓國。台灣風電產業何時可以打以國際盃？譚宇軒很有信心的說：隨時都可以！