「珍愛藻礁」等四大公投將在12月18日登場，中選會今天舉行意見發表會，其中「珍愛藻礁」由荒野保護協會理事長劉月梅擔任，而反方代表則由行政院政務顧問謝志誠代表；劉月梅說，永續是大家瑯瑯上口的名詞，號召口號式的唸一遍或一百遍沒有進展，但如果實際行動就能往前邁進。

劉月梅說，工業革命300年以來，人類不斷破壞自然環境，至今氣候災害頻傳，「環境正處在這樣的十字路口」，永續是目標，是否有指引能夠朝永續發展呢？而台灣的永續發展目標是什麼呢？

「第三天然氣接收站設在大潭是永續作為嗎？」，劉月梅表示，三接興建的時間不到幾年，為什麼是要求7600年生態搬家，而不是要求三接另尋其他方案呢？這是三接應遷離大潭藻礁重要原因。

劉月梅也說，台灣有27公里的藻礁海岸不容易，退潮時還可以看見露頭，其他國家的藻礁往往要有潛水設備並在海下才能觀察，林惠真老師調查50公分以上的裸胸鯙有1200隻，而裸胸豚相當於老鷹的高級消費者，這意謂大潭藻礁相當於有1200隻老鷹在那邊的生態系，全世界只有台灣有這麼棒的生態系，應與下一代、國際友人一起共享，未來如果大潭藻礁被破壞掉，可能不知道台灣有裸胸鯙。

劉月梅指出，如果蓋了三接，未來遠遠看到會是水泥港口、空氣中瀰漫著油氣、耳邊傳來輪船靠岸的吵雜聲，但如果大潭藻礁依舊存在，就能一起看夕陽、螃蟹，第20案是三接遷離大潭藻礁為後代留下美麗的藻礁，希望為台灣生態系留下美好與永續。