台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊（中）到購物台行銷台中市十大伴手禮精選聯名禮盒，買氣強強滾。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「消費者占滿購物專線」，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，台中市十大伴手禮精選聯名禮盒，配合台中購物節，廠商加碼400組限量販售，短短40分鐘的購物台直播節目，時間還沒結束，粉絲就用新台幣下架一空。

好禮等你來！2021台中購物節自雙十國慶起跑以來，屢創佳績、突破紀錄，登錄金額破224億元，APP下載次數達105萬次，黃于珊化身購物台超級業務員，「台中市十大伴手禮精選聯名禮盒」原價1280元，配合台中購物節推出超殺優惠價799元，銷售出現秒殺盛況。

黃于珊表示，盒包含八項十大伴手禮首獎店家商品，消費者能夠一次就品嘗八項「台中寶貝」；購物一姊斯容提到，自己是歐克佬咖啡的忠實顧客，公司同仁都會固定團購他們家的咖啡，台中的檸檬蛋糕遠近馳名，特別是陳允寶泉的檸檬蛋糕在北部也受歡迎。

工策會指出，禮盒中的豬寶妹玉帶鳳凰捲，改良自港澳特產鳳凰捲，採台中梧棲旗魚鬆，不但名稱氣派、造型特別，有鹹有甜十分「涮嘴」；臻品職萃養生茶，由中西醫博士陳勇利醫師研發，希望收到禮物的人健康，送禮送進心坎裡。

此外，木手作木製杯墊使用雷射雕刻，將台中知名景點刻印在杯墊上，充滿台中特色；Day ByDay是85度C在台中創立的副品牌，禮盒中的環保杯袋方便將台中美味隨身帶著走。

台灣愛之光公益協會執行長顏平芳指出，「台中市十大伴手禮精選聯名禮盒」讓該協會獲得極大幫助，原本因疫情協會募款收入銳減，導致興建中的「愛之光護眼視障關懷園區」工程停擺，現在復工興建，更已完成八成進度，感謝工策會、十大伴手禮廠商們以及支持禮盒的消費者。

黃于珊強調，購買「台中市十大伴手禮精選聯名禮盒」發票登錄台中購物節App，可獲抽獎機會，2021台中購物節最後倒數一周，歡迎民眾把握機會來台中消費、抽大獎。