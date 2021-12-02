基隆市違規車輛拖吊保管場收費20年來未曾調整，許多車輛被棄置不理，另因保管費比車輛殘值高，拍賣乏人問津，基隆市警局提出修正案，今天議會審議一讀通過，未來小型汽車保管費提高至每日200元、大型汽車每日500元，並增訂拍賣所得價款以移置、保管費繳納為上限，三讀通過後，即公告實施。

基隆市審計室針對「基隆市處理妨害交通車輛自治條例」提出檢討及要求改善，其中保管費自2000年訂定迄今已逾20年，均未進行價格調整，但拖吊場人事場地及設備維持費用不斷隨工資、地價及原物料成本增加，且收費標準明顯低於鄰近的台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣，明顯低於合理價格，不符成本；此外，常有保管費金額過大，高於車輛本身殘值，導致競標意願缺缺。

基隆市警察局為解決提出修正案，參考鄰近縣市拖吊場及民間拖吊業者收費標準，將大型車輛移置費從2000元調高為3000元、保管費每日300元調高為500元，小型車輛保管費每日100元調高為200元。另為避免保管費高於車輛殘值的不合理現象，以及保管費無限制增加不符比例原則，增訂車輛拍賣所得價款為其移置費及保管費繳納上限規定。

基隆市議會今天臨時會審議一讀通過，待三讀通過後，預計明年初公告實施。基隆市警察局交通隊補充說明，拖吊保管場為非營利單位，去年移置、保管費收入300萬1350元，今年截至11月底收入244萬650元，無盈虧問題。

基隆市警察局交通隊呼籲，汽機車駕駛人應遵守交通規則，勿任意違規停車，避免車輛遭開單、拖吊，造成荷包大失血，如若衍生交通事故，駕駛人將負擔相關行政處罰與民事或刑事責任，提醒民眾可多加利用網路查詢基隆市停車場位置與資訊，合法停車避免受罰。