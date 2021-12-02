眾所期待年末最強檔雙12登場，3C通路龍頭燦坤（2430）再次出擊，與13大品牌、五大銀行強強聯手，祭出更多優惠，即日起至12月12日強勢帶來年底超殺「1212購物節」，專屬1212雙倍回饋2424元，四重好康層層加碼。

燦坤獨家與13大品牌、五大銀行強強聯手，多款人氣品項享四重好康，挑戰市場最低價。活動期間燦坤實體會員購買各大品牌Samsung、Panasonic、Hitachi、LG、DAIKIN、Sharp、CHIMEI、SAMPO、Toshiba、象印、Asus、Acer、HUAWEI等指定品項包含：電視、冰箱、洗衣機、空調、廚房家電、清淨家電、筆電、平板、手機，刷台新銀行、花旗銀行、永豐銀行、合作金庫、第一銀行指定信用卡，第一重享會員促銷價最低73折起，單品會員促銷價滿額，第二重再現折限量最高2424元。

燦坤主打商品包括LG Gram 16吋輕薄筆電原價43900元，會員促銷價42900元；LG Wifi Styler 5件式智慧電子衣櫥原價69900元，會員促銷價56900元，再送專屬好禮；Toshiba 11公升溫水洗脫烘滾筒洗衣機原價67900元，會員促銷價56900元；LG 65型4K AI語音物聯網電視原價53900元，會員促銷價48510元，以上品項刷指定銀行信用卡可再折2424元。除此之外，第三重還有品牌原廠加碼好禮，第四重刷卡分期三、六、八期零利率。

燦坤還指出，不只雙12折扣，優惠再針對新北市加碼，即日起至2022年4月30日，憑新北加倍券來店消費最高每個會員可送1000還元金，持新北加倍券加入會員，直接送市價超過千元入會禮，獨家加碼再送100還元金。