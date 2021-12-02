猛男都在這！嘉南藥理大學健美校隊參加大專校院110學年度健美錦標賽，不只勇奪團體組季軍，4名男大生更抱回1金1銀和2銅，其中，林均濠獲男子形體組178公分級冠軍，目前大三的他說，原本規畫畢業之前拿面金牌，結果提前於今年達標，很開心；去年奪銀的他也分享，今年心態放鬆，反而表現更好。

林均濠勇奪個人賽冠軍。(嘉藥提供／曹婷婷台南傳真)

初試啼聲拿下男子形體組166公分級個人亞軍的翁志源說，這是他的第一場健美比賽，他事前花3周全力準備，很開心能達到最佳狀態，得到肯定。在健美與健體組拿下3、4名的蕭崴壬說，踏上健美的路其實很辛苦，備賽時一路堅持飲食跟生活規律，吃東西要很自制，場上也要賣力展現自我的體態，他期許自己能永遠保持熱情，朝最佳體態邁進。

蕭崴壬。(嘉藥提供／曹婷婷台南傳真)

嘉藥健美校隊2016年成軍，成員來自運動管理系運動績優選手及一般生，平時透過嚴謹自主訓練並搭配自律飲食，在該校運動管理系梁俊煌老師帶領領導下，近年締造諸多優秀成績。

嘉藥健美猛男今年賽事包辦金銀銅。(嘉藥提供／曹婷婷台南傳真)

休閒暨健康管理學院院長兼運動管理系主任謝振裕表示，健美校隊成立雖不久，但累積許多優異獲獎紀錄。他說，健身風氣在近幾年蔚為風潮，也成為學子未來投身的熱門事業，該系亦開設相關課程培育學生專業知能，讓學生於就學期間即能投入健身房、運動中心等相關產業，有助於學子提早於職場培養即戰力。